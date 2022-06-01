Суборбитальный полет корабля New Shepard с космическими туристами состоится 4 июня

Американская компания Blue Origin проведет 4 июня новый суборбитальный полет своего корабля New Shepard с шестью туристами на борту. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [во вторник] Blue Origin объявляет, что старт <...> состоится в субботу, 4 июня", - говорится в сообщении. Окно для запуска с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) будет открыто в 08:00 по местному времени (17:00 GMT+4). Изначально запуск корабля планировалось осуществить 20 мая, однако за два дня до старта специалисты Blue Origin выявили проблемы в работе одной из резервных систем и были вынуждены отложить полет в целях предосторожности.

Это будет уже пятый полет New Shepard с туристами на высоту около 100 км. Предыдущие состоялись в июле, октябре, декабре прошлого года, а также 31 марта текущего. Компания не раскрывает, во сколько обходится желающим путешествие, которое длится в общей сложности менее 11 минут с момента старта до приземления корабля на парашютах.

В состав экипажа включены инвестор Эван Дик, предприниматели и искатели приключений Хэмиш Хардинг, Джейсон Робинсон и Виктор Весково, бывшая сотрудница NASA Катя Эчазаррета, а также инженер из Бразилии Виктор Корреа Эспанья. Дик уже один раз летал на этом корабле - в декабре. 26-летняя уроженка города Гвадалахара Эчазаррета, инженер по профессии, станет, как подчеркивает Blue Origin, "первой родившейся в Мексике женщиной и самой молодой американкой, побывавшей в космосе".

Весково - мировой рекордсмен по одиночному погружению в Марианскую впадину: в мае 2019 года он опустился на глубину 10 928 м. Хардинг в июле 2019 года в составе международного экипажа установил мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете Gulfstream G650ER с пересечением Северного и Южного полюсов - 46 часов 39 минут. А в прошлом году он погрузился вместе с Весково в двухместном батискафе на дно Марианской впадины.

Во время первого полета New Shepard с пассажирами на борту 20 июля 2021 года среди них был владеющий Blue Origin миллиардер Джефф Безос.