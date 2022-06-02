Apple перестанет производить планшеты в Китае

Apple перенесет производство планшетов iPad из Китая во Вьетнам, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Американская компания в ближайшее время начнет производство планшетов во Вьетнаме. Ранее Apple выпускала iPad в Китае, однако решила перенести заказы в другой регион. По словам специалистов, корпорация впервые решилась на такой шаг. Это вторая крупная линейка продуктов, производимая во Вьетнаме после AirPods.

Как стало известно журналистам, Apple собралась переносить производство iPad из-за коронавирусных ограничений в Китае. Из-за вспышки COVID-19 и закрытия заводов сроки выпуска планшетов были сорваны. Сообщается, что американский IT-гигант планировал перенести производство во Вьетнам и раньше, однако этот шаг был отложен из-за вспышки коронавируса в регионе.

Также Apple уведомила своих поставщиков, которые не затронуты ограничениями COVID-19, сделать запас компонентов на пару месяцев. Это необходимо для того, что обеспечить бесперебойное производство смартфонов серии iPhone 14. Кроме того, в компании попросили запастись компонентами для выпуска iPad, AirPods и MacBook.