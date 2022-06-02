Число случаев заражения коронавирусом снизилось за неделю в мире на 11% - ВОЗ

Более 3,3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 9 тыс. умерли. Число случаев заражения сократилось на 11% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов уменьшилось на 3%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, на минувшей неделе, с 23 по 29 мая, "продолжилась тенденция к снижению [числа новых случаев COVID-19] после пиковых значений января 2022 года". Заболеваемость уменьшилась на 11%, а смертность - на 3%. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 383 774 человек и о 9 647 летальных исходах.

Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 16 по 22 мая) зарегистрировано в Африке (минус 36%) и Европе (минус 30%).