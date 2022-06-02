Не менее трех человек погибли в результате стрельбы на территории больницы в США

Не менее трех человек погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в среду в здании на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала NBC, инцидент произошел в одном из медицинских зданий больничного комплекса. Полиция полагает, что стрелок получил огнестрельное ранение. В настоящее время место происшествия оцеплено, правоохранители проверяют этаж за этажом в поисках пострадавших.

Согласно данным телеканала KJRH, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня), несколько человек получили ранения, стрелок был нейтрализован. Информации о тяжести состояния пострадавших и причинах происшествия пока не приводится.