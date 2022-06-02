В КНДР за сутки выявили почти 100 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 96 610 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,83 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Yonhap.

Согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), из общего числа больных лихорадкой поправились 3,66 млн человек, 165 тыс. проходят лечение. Данные о новых летальных исходах не приведены, общее число смертей, связанных с лихорадкой, ранее составляло 70. Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

В среду власти отчитались о 93 180 новых случаях, во вторник - о 96 020, в понедельник - о 100 710 новых пациентах. Наибольший суточный прирост был зафиксирован 15 мая - 392 920 случаев.

12 мая ЦТАК впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель народной республики Ким Чен Ын дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.