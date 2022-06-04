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Мир столкнется с большим вызовом из-за отсутствия удобрений - ФАО

В мире Материалы 4 июня 2022 07:27
Мир столкнется с большим вызовом из-за отсутствия удобрений - ФАО

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Мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года. Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, выступая по видеосвязи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если в следующем [месяце] или в течение двух месяцев мы не сможем получить все удобрения со стороны ключевых экспортеров, то тогда мы столкнемся с серьезным вызовом", - сказал Тореро.

"Это касается следующего урожая 2023 года. Так что наша главная обеспокоенность - это 2023 год", - отметил представитель организации.

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