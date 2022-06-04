Один человек погиб и 8 пострадали в результате схода скоростного поезда с рельсов в Китае

Машинист поезда погиб и еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести после того, как в уезде Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ сошел с рельсов скоростной поезд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа, сообщили в корпорации "Китайские железные дороги".

По сообщению компании, трагедия произошла в субботу около 10:30 утра по местному времени с пассажирским поездом D2809, следовавшим по маршруту Гуйян-Гуанчжоу. Два вагона этого поезда, прибывавшего на станцию Жунцзян, сошли с рельсов из-за селевых потоков, попавших на железнодорожное полотно.

В результате ЧП погиб машинист. Семь пассажиров и один проводник отделались травмами и были госпитализированы в одну из местных больниц, где им оказывается квалифицированная помощь. По заверениям врачей, их жизням ничего не угрожает. По данным КЖД, в общей сложности 136 других пассажиров были эвакуированы.

По факту случившегося проводится расследование.