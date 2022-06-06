Лионель Месси впервые в карьере забил пять мячей в одном матче за сборную Аргентины

Сборная Аргентины по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Эстонии в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье в испанской Памплоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все пять мячей забил Лионель Месси (9-я - с пенальти, 45-я, 47-я, 71-я и 76-я минуты). Для аргентинца этот пента-трик стал первым в играх за национальную сборную. На клубном уровне он добился такого достижения в составе испанской "Барселоны" в 2012 году в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против германского "Байера" (7:1).

Всего за сборную Аргентины форвард забил 86 мячей, что является лучшим показателем в истории национальной команды.

1 июня аргентинцы победили итальянцев со счетом 3:0 в "Финалиссиме" - игре между действующими чемпионом Европы и победителем Кубка Америки. Для Месси этот трофей стал вторым в карьере за сборную.

Месси 34 года, летом 2021 года он перешел в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. До этого футболист с 2003 года выступал за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, восемь раз - победителем Суперкубка Испании, семь раз - кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - в клубном чемпионате мира. Также в 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.