Стало известно о тайном строительстве Китаем военно-морской базы в Камбодже

Китай и Камбоджа скрывают факт строительства на территории последней военно-морской базы Пекина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, стало известно газете The Washington Post от нескольких западных чиновников.

По данным издания, речь идет об объекте в северной части военно-морской базы Реам на юго-западе Камбоджи, на берегу Сиамского залива, где на этой неделе произойдет закладка фундамента объекта.

Собеседники газеты пояснили, что тайное строительство военно-морской базы именно в Индо-Тихоокеанском регионе стратегически важно для Китая, поскольку в Пекине этот регион рассматривают «как законную и историческую сферу влияния».

Отмечается, что база станет вторым подобным объектом для Китая. Первая и пока единственная иностранная военная база Пекина находится в Джибути в восточной Африке.