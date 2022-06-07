Возобновлено строительство железнодорожной ветки Акина-Андхой

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением, подписанным ранее между агентством “Туркмендемирёллары” и Организацией железных дорог Афганистана, 5 июня 2022 года инженеры и специалисты-железнодорожники Туркменистана прибыли в город Акина для продолжения строительства железнодорожной ветки Акина-Андхой. Туркменские специалисты также привезли с собой всю необходимую технику и оборудование.

Как сообщает во вторник Trend, в городе Акина железнодорожников из Туркменистана встретили руководители Организации железных дорог и других ведомств провинции Балх Афганистана.

Отметим, что строительство данной железнодорожной линии протяженностью 30 км началось 25 июля 2019 года. Но по разным причинам, включая ограничения из-за пандемии, было построено лишь 29 километров 200 метров железной дороги. Предполагается, что оставшаяся часть железнодорожного полотна будет построена в течение одного месяца.