На Балтике завершились военные учения НАТО

На шведском острове Готланд завершились учения НАТО «Балтопс-22», сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Крупнейшие учения Североатлантического Альянса в Балтийском море проходили с 5 июня с участием 14 стран-участниц НАТО, включая Турцию, а также Швеции и Финляндии.

В маневрах были задействованы 45 кораблей и 7 800 военных.

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист назвал недопустимым тот факт, что во время учений российские военные самолеты пролетали близко к острову и пытались беспокоить участников учений.

Остров Готланд с численностью населения в 58 тыс. человек на протяжении своей истории неоднократно подвергался вторжениям.

Свой нынешний статус остров Готланд получил после последнего кратковременного вторжения российских войск в 1808 году.