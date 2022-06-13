В Канаде число случаев заражения людей оспой обезьян возросло до 112

Министерство здравоохранения Канады подтвердило уже 112 случаев заражения населения оспой обезьян. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неделю назад Минздрав проинформировал о 71 подобном случае.

Больше всего заразившихся - 98 человек - выявлено в провинции Квебек. Девять человек заразились в Онтарио, еще четверо - в Альберте. Первый больной был зарегистрирован в Британской Колумбии.

В Канаде первые случаи возникновения этого заболевания были выявлены в середине мая в Монреале.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.