Премьер Финляндии опасается, что процесс вступления в НАТО может "застыть"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин опасается, что ситуация со вступлением страны в НАТО может застыть на месте, если до саммита альянса в Мадриде не удастся прийти к соглашению с Турцией. Об этом она сообщила во вторник на пресс-конференции в Стокгольме, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что на данном этапе крайне важно двигаться вперед. Если мы не решим эти вопросы до [саммита в] Мадриде, то ситуация, скорее всего, застынет на месте", - приводит Agence France-Presse слова Марин. Она также добавила, что пока не ясно, на какой именно срок этот процесс может быть заморожен.

По словам главы кабмина, Финляндия серьезно относится к опасениям Турции и намерена "устранить недоразумения, если они есть". "Мы, конечно, серьезно относимся ко всем вопросам, ведутся обсуждения, но я думаю, что и Турция должна попытаться найти решение", - отметила премьер.