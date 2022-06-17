Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

“Завтра Европейская комиссия выступит с заключением, а на следующей неделе Европейский совет будет принимать решение относительно европейской перспективы (Украины – ред.). И мы все вчетвером поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз”, – сказал Макрон.

Он выразил надежду на единодушное принятие этого решения в Евросовете.

Французский лидер при этом отметил, что статус кандидата «привязан» к дорожной карте, но, по его словам, «может развиваться в контексте политики соседства, а также - политики соседства в отношении Молдовы».