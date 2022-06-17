Канада впервые за три года примет этап "Формулы-1"

Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2022 года - Гран-при Канады - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме имени Жиля Вильнёва, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гран-при Канады пройдет впервые за три года - в прошлых двух сезонах этап был отменен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что на прошлом этапе в рамках Гран-при Азербайджана ни монегаск Шарль Леклер, ни его партнер по команде испанец Карлос Сайнс - младший до финиша не добрались. Чем смогли воспользоваться конкуренты из "Ред Булл" - нидерландец Макс Ферстаппен выиграл пятую гонку в сезоне и упрочил лидерство в личном зачете (150 очков), а мексиканец Серхио Перес финишировал вторым и поднялся на эту же позицию в чемпионате, он отстает от партнера по команде на 21 очко. Леклер же уступает действующему чемпиону мира 34 балла.

В Кубке конструкторов преимущество "Ред Булл" над "Феррари" достигло 80 очков.