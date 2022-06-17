Американский танк «Абрамс» нового поколения могут оснастить электрическим двигателем

Новое поколение американского основного боевого танка M1 Abrams - SEPv4, которое разрабатывает компания General Dynamics Land Systems, - могут оснастить гибридной силовой установкой с электродвигателем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru сообщает The Warzon.

По данным издания, о наличие электродвигателя свидетельствует один из коротких роликов, который называет применение нового танка «бесшумным ударом» и утверждает, говоря о противнике, что «они никогда не услышат, как мы приближаемся».

«Преимущество использования гибридной силовой установки на различных типах военной техники заключается в потенциальной способности работать в чрезвычайно тихом полностью электрическом режиме», - отмечает издание.

Также предполагается, что обновленный Abrams оснастят дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RS6, способным поражать воздушные цели, такие как дроны.

Ранее сообщалось, что США не смоли заменить танк Abrams, стоящий на вооружении американской армии с 1981 года, на новую машину на универсальном шасси XM1202 с пушкой

XM360, оснащенной автоматом заряжания.

Несмотря на преимущества XM1202, в 2009 году проект закрыли из-за сокращения бюджета, также военных не устраивало отсутствие противоминной защиты у нового танка.