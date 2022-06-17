Президент Южной Кореи считает, что Совбезу ООН следует реагировать на испытания КНДР

Совет Безопасности ООН должен решительно и сообща реагировать на ракетные пуски КНДР, нарушающие положения его резолюций. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в пятницу в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Совет Безопасности не будет действовать решительно и единым фронтом, может быть подан неправильный сигнал, что Совбез готов мириться с развитием ядерной и ракетной программы КНДР", - передал агентству Рёнхап слова Юн Сок Ёля сотрудник его администрации. В мае на голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции с новыми санкциями против КНДР Россия и Китай воспользовались правом вето.

Президент Республики Корея также отметил, что действия Пхеньяна представляют угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и для всего международного сообщества. В ходе разговора с генеральным секретарем ООН Юн Сок Ёль выразил обеспокоенность из-за вспышки коронавируса в КНДР и рассказал, что Сеул предложил Пхеньяну поставки вакцин, но не получил ответа. Глава Южной Кореи попросил ООН следить за ситуацией в КНДР и поддерживать консультации с Сеулом на эту тему.