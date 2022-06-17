НАТО увеличит численность войск на восточном фланге

НАТО увеличит численность сил передового базирования на восточном фланге альянса, что позволит укрепить оборону и повысить скорость переброски подкрепления. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что министры обороны стран-членов НАТО в четверг обсудили усиление обороны и сдерживания, договорились об увеличении численности сил передового базирования в восточной части альянса, включая соответствующие вооружения и технику.

По словам Й. Столтенберга, НАТО создаст новую модель, которая предусматривает заблаговременное размещение войск в состоянии повышенной готовности в определенных странах для укрепления обороны и повышения скорости переброски подкрепления.