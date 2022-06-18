Жертвами нападения на храм в Кабуле стали 2 человека

В результате взрывов и стрельбы в районе храма сикхов и индуистов в Кабуле погибли два человека, семеро получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Представитель МВД правительства движения «Талибан» Абдул Нафи Такур сообщил, что кровавый инцидент имел место в утренние часы в районе Карте-и Парван.

По его словам, нападавшие ликвидированы в ходе операции.

«Жертвами вооруженного нападения стали верующий и сотрудник сил безопасности. Сгорела часть храма, пострадали близлежащие постройки", - сказал он.

По словам очевидцев, нападение было совершено в тот момент, когда индуисты и сикхи проводили религиозные обряды.

Талибы перекрыли все улицы, ведущие к храму.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.