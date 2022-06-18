Украинская сторона сообщила об очередном обмене пленными

В результате очередного обмена пленными с Россией в Украину вернулись пять человек, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пять граждан Украины", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, четверо гражданских попали в плен во время боев в Киевской области.

Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины, сообщает ведомство.