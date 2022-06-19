В Хельсинки анонсировали продолжение переговоров Турции, Финляндии и Швеции

Переговоры между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по заявкам Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО продолжатся в понедельник в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении администрации президента Финляндии в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Ранее неназванный представитель НАТО сообщил шведскому информационному агентству ТТ, что консультации пройдут в штаб-квартире блока по инициативе генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Тот же источник сообщает, что в переговорах наряду с делегациями Финляндии, Швеции и Турции примут участие и высокопоставленные представители НАТО.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

Хельсинки и Стокгольм объявили о намерении присоединиться к блоку на фоне войны России против Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Турции.

Глава турецкого государства также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.