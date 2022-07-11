Астрономы предложили новую гипотезу формирования Земли

Новая гипотеза образования Земли, подкрепленная математическим моделированием, лишена несостыковок стандартного объяснения. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Astronomy, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Согласно наиболее распространенной теории, Земля образовалась около 4,567 млрд лет назад из обломков наиболее распространенных астероидов-хондритов, космической пыли и газа. Но до сих пор не обнаружены астероиды, чей состав был бы близок к составу Земли. Модели показывают, что в составе Земли должно быть гораздо больше легких элементов — водорода и гелия, чем есть на самом деле. Ученые представили различные объяснения, например, что тепло, которое выделялось во время столкновений частиц астероидов, могло испарить некоторые из более легких элементов.

Но авторы нового исследования показали, что тепло должно было бы уничтожить и более тяжелые вещества, чего не произошло. Поэтому они предлагают другое объяснение: в формировании Земли могли поучаствовать планетезимали. Эти твердые тела на орбитах вокруг протозвезд притягивают к себе все больше частиц пыли, постепенно увеличиваясь в массе. В таком случае процесс образования Земли мог быть очень медленным. Это может объяснить и несостыковки в составе планеты, так как планетезимали могут иметь различный состав. Возможность своей гипотезы авторы доказали с помощью математического моделирования. Более того, оно показало огромное влияние Юпитера на формирование Меркурия, Венеры, Земли и Марса.