Китай запустил спутник связи Tianlian для орбитальной станции

Китай успешно вывел на орбиту спутник связи Tianlian-2-03, предназначенный для ретрансляции данных с китайской орбитальной станции на Землю. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пуск прошел на космодроме Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Ракета-носитель Long March 3B ("Чжанчжэн-3-би") со спутником стартовала в 00:30 по пекинскому времени (19:30 мск). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Запуск стал 426-м для носителей серии Long March.

Аппараты Tianlian-2 также дополняют работу находящихся на низкой или средней околоземной орбите спутников дистанционного зондирования по изучению ресурсов нашей планеты. Кроме того, спутники связи позволяют повышать надежность космических запусков.