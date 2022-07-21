Встреча России, ООН, Турции и Украины по зерну в Стамбуле может состояться 22 июля

Четырехсторонняя встреча с участием России, ООН, Турции и Украины по экспорту продовольствия и удобрений по Черному морю, возможно, пройдет в пятницу, 22 июля. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это возможно, но в данный момент у меня нет подтверждения", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в пятницу Гутерриш "принимать участие в четырехсторонней встрече с участием России, Украины, ООН и Турции, а, возможно, с участием их лидеров", - сказал он.