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"Пари Сен-Жермен" разгромил "Нант" и в 11-й раз завоевал Суперкубок Франции по футболу

В мире Материалы 1 августа 2022 00:10 (UTC +04:00)
"Пари Сен-Жермен" разгромил "Нант" и в 11-й раз завоевал Суперкубок Франции по футболу

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"Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграл "Нант" в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Лионель Месси (22-я минута), Неймар (45+6, 82, с пенальти) и Серхио Рамос (57). На 81-й минуте был удален защитник "Нанта" Жан-Шарль Кастеллето.

В матче за Суперкубок Франции играют чемпион и обладатель Кубка Франции прошедшего сезона. ПСЖ в сезоне-2021/22 в 10-й раз стал чемпионом страны, "Нант" в четвертый раз стал обладателем Кубка Франции. Для ПСЖ победа в Суперкубке Франции стала 11-й в истории и восьмой за последние девять лет, парижский клуб является рекордсменом по этому показателю.

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