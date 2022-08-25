Риккардо покинет команду «Макларен» в конце сезона «Формулы-1»

Австралийский автогонщик Даниэль Риккардо объявил о досрочном прекращении сотрудничества с командой «Формулы-1» «Макларен» по окончании чемпионата 2022 года, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Риккардо начал выступать за «Макларен» в 2021 году и за это время только один раз сумел войти в число призеров, одержав победу на Гран-при Италии.

«Хотел бы сказать спасибо Даниэлю за его самоотверженность и вклад в дело команды на протяжении двух последних сезонов. Он всегда проявлял настоящий бойцовский дух и помогал «Макларену» идти вперед.

Мы никогда не забудем гонку в Монце, которая стала для нашей команды стимулом для дальнейшего развития», — цитирует официальный сайт «Макларена» руководителя команды Андреаса Зайдля.

Риккардо пока не стал говорить о своих планах на будущее, пообещав сообщить о них «в свое время». «Я не жалею о времени, проведенном в команде, и горжусь теми усилиями, которые приложил, и своей работой, особенно, победой в Монце в прошлом году. Я получал большое удовольствие от работы в «Макларене» и выложусь по максимуму в оставшейся части сезона», — сказал пилот.