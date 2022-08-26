Стамбульский центр одобрил выход из Черноморска двух судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из порта Черноморска в субботу, 27 августа, двух судов, которые вывезут в общей сложности 58,75 тыс. тонн продовольствия. Соответствующее сообщение СКЦ распространил в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сухогруз S-Breeze с 44 тыс. тонн кукурузы отправится в Египет, судно Adnan Torlak доставит 14,75 тыс. тонн рапса в Монтуар во Франции.

Помимо этого, 27 августа в порт назначения в Турции направится судно Oris Sofi, которое везет из порта Южный 5,9 тыс. тонн подсолнечного масла. Оно должны было проследовать в Текирдаг в пятницу, но задержалось из-за непогоды.