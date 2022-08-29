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Роналду возмущен решением «Манчестер Юнайтед» сократить его зарплату на 25%

В мире Материалы 29 августа 2022 06:11 (UTC +04:00)
Роналду возмущен решением «Манчестер Юнайтед» сократить его зарплату на 25%

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«Манчестер Юнайтед» сократил зарплату нападающего Криштиану Роналду на 25%, сообщает издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Клуб пошел на такой шаг из-за того, что он не попал в розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. В контракте португальца существовала соответствующая опция.

Футболист остался крайне недоволен таким решением «МЮ», так как считает, что внес серьезный вклад в выступление команды в прошлом сезоне и забил 18 голов.

СМИ нынешним летом неоднократно сообщали о намерении Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед».

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