Роналду возмущен решением «Манчестер Юнайтед» сократить его зарплату на 25%

«Манчестер Юнайтед» сократил зарплату нападающего Криштиану Роналду на 25%, сообщает издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Клуб пошел на такой шаг из-за того, что он не попал в розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. В контракте португальца существовала соответствующая опция.

Футболист остался крайне недоволен таким решением «МЮ», так как считает, что внес серьезный вклад в выступление команды в прошлом сезоне и забил 18 голов.

СМИ нынешним летом неоднократно сообщали о намерении Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед».