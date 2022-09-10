«Барселона» разгромила «Кадис» в матче, который был прерван из-за недомогания зрителя

На стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе завершился матч пятого тура испанской Лиги 1, в котором местный одноименный клуб принимал «Барселону», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Победу со счетом 4:0 одержали футболисты каталонской команды. На 55-й минуте полузащитник «Барсы» Френки Де Йонг открыл счет в матче. На 65-й минут нападающий Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. Отметим, что в конце матча одному из зрителей встречи стало плохо. СМИ сообщали, что пришлось применять дефибриллятор. Матч был остановлен на пол часа, после чего команды продолжили встречу. После этого нападающий Ансу Фати забил третий мяч «Барселоны». Уже в компенсированное время форвард «Барселоны» Усман Дембеле установил окончательный счет.