...
  1. Главная
  2. В мире

Карла III официально провозгласили главой австралийского государства

В мире Материалы 11 сентября 2022 08:52 (UTC +04:00)
Карла III официально провозгласили главой австралийского государства

Читайте Trend в

Король Великобритании Карл III в воскресенье официально стал новым главой австралийского государства. Об этом сообщил телеканал SBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сделал соответствующее заявление во время церемонии, которая прошла в здании парламента в Канберре. Также он объявил 22 сентября днем национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли прибудут на похороны монарха, которые пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Как в свою очередь проинформировала радиостанция RNZ, Карл III в воскресенье также был провозглашен главой новозеландского государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости