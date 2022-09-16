Япония сообщила о встрече министров иностранных дел G7 на полях ГА ООН

Министры иностранных дел стран "семерки" (G7) планируют проведение переговоров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава МИД Японии Есимаса Хаяси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе недели высокого уровня пройдет встреча министров иностранных дел "четверки" (Группы четырех стран, G4 - Германия, Бразилия, Индия и Япония), выступающей за реформу Совета безопасности ООН, встреча министров иностранных дел G7 <...>, а также другие встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств", - отметил он, подчеркнув, что его визит в Нью-Йорк продлится с 19 по 24 декабря. Глава японского внешнеполитического ведомства также рассказал, что делегация во главе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на неделе высокого уровня ГА ООН планирует активным образом обсуждать темы ядерного разоружения, ситуации на Украине и других ключевых международных проблем.