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SpaceX планирует запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

В мире Материалы 10 октября 2022 21:14 (UTC +04:00)
SpaceX планирует запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

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Американская компания SpaceX готовится запустить на орбиту в октябре очередную группу из нескольких десятков мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX ожидается во второй половине октября. Он будет осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Запуск станет 65-м по счету с мая 2019 года выводом на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Последний был осуществлен 6 октября. На орбиту тогда были выведены 52 интернет-спутника.

SpaceX запустила уже около 3,5 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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