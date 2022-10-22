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В развивающиеся страны направили 47% пшеницы с Украины

В мире Материалы 22 октября 2022 06:33 (UTC +04:00)
В развивающиеся страны направили 47% пшеницы с Украины

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Из 8,3 млн тонн экспортированного с Украины продовольствия в рамках стамбульских договоренностей 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов, 50% - с высоким. Об этом сообщили в пятницу в представительстве ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на сегодня общий объем экспорта зерна и другого продовольствия из украинских портов в рамках [черноморской] инициативы составил 8 284 220 тонн. 50% из этого объема направлено в страны с высоким уровнем дохода, 24% в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, а 25% - в страны со средним уровнем", - отметили в организации. При этом на 1% продовольствия приходится отправка в страны с "различным уровнем дохода".

"47% экспортируемой пшеницы приходится на развивающиеся страны", - сообщили в ООН. Вместе с тем в представительстве отметили, что передаваемые в центр маршруты поставок могут быть не окончательными и зерно отправится по другим направлениям.

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