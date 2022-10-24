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На севере Ирака за полгода перехвачено свыше 1 тыс. единиц оружия PПК

В мире Материалы 24 октября 2022 06:18 (UTC +04:00)
На севере Ирака за полгода перехвачено свыше 1 тыс. единиц оружия PПК

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В рамках операции Pençe-Kilit на севере Ирака с 17 апреля перехвачено 1043 единицы оружия различного типа.

Об этом в воскресенье, 23 октября сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В числе изъятого вооружения ЗРК SA-18, 40 противотанковых ракет, 36 минометов, 106 гранатометов РПГ-7, 22 гранатомета, 50 зенитных орудий, 31 снайперская винтовка Zagros, 85 пулеметов, 519 автоматов АК-47, 79 автоматов М-16 и 73 снайперских винтовки Драгунова.

На странице ведомства в социальной сети говорится, что ВС Турции за шесть месяцев беспощадной борьбы нанесли мощный удар по террористам PПК в районе Зап.

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