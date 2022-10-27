Суда с продовольствием не вышли из портов Украины из-за проверки похожего на мину объекта

Сухогрузы с продовольствием не смогли выйти из портов Украины в среду из-за проверки похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре, созданном в рамках черноморской зерновой инициативы, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"26 октября из украинских портов не вышел ни один сухогруз с продовольствием по морскому гуманитарному коридору", - сообщили в совместном координационном центре (СКЦ).

В СКЦ напомнили, что буксир и поисково-спасательный катер ранее были направлены в морской коридор для проверки подозрительного объекта, похожего на мину.

"Результаты проверки были направлены в СКЦ. Несмотря на то, что в ходе инспекции не было обнаружено ни одной мины, с целью снижения рисков СКЦ принял решение направить буксир для сопровождения судов 27 октября", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, в Центре сообщили, что "на сегодняшний день в территориальных водах Турции находится более 170 судов, 113 из которых зарегистрированы в СКЦ для проведения инспекции, еще 60 ожидают присоединения к инициативе".