СКЦ сообщил об отсутствии договоренности о движении судов в рамках зерновой сделки

Договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору, созданному в рамках черноморской зерновой инициативы, 30 октября не достигнута, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая последующие шаги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по 30 октября "не достигнуто общее соглашение относительно движения отбывающих и прибывающих судов".

Координатор ООН в СКЦ Амир Абдулла "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" уведомление, поступившее от делегации РФ о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, подчеркивается в сообщении.

В Центре уточнили, что в настоящий момент более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.

"29 октября девять судов (пять убывающих и четыре прибывающих) благополучно прошли по морскому гуманитарному коридору", - сообщили в СКЦ.