Маск распорядился с 29 октября начать сокращение штата сотрудников Twitter

Предприниматель Илон Маск распорядился начать в субботу сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, некоторые отделы должны быть сокращены больше, чем другие. У некоторых менеджеров компании уже запросили списки сотрудников для увольнения, указывают собеседники агентства.

Число сотрудников, подпадающих под сокращение, не уточняется. В Twitter работает около 7,5 тыс. человек.

Сотрудники, пишет издание, должны быть уволены до 1 ноября - даты, когда работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их заработной платы. Проведя сокращения до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов.