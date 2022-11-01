Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения данной компании 27 октября. Об этом говорится в документах, размещенных в понедельник в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть", - уточняется в одном из документов. Сооснователь соцсети Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании. В настоящее время он владеет чуть более 18 млн акций, общая рыночная стоимость которых составляет порядка $1 млрд.