Twitter не будет заниматься разблокировкой аккаунтов ближайшие несколько недель

Предприниматель Илон Маск, в октябре купивший соцсеть Twitter, не исключает разблокировки заблокированных ранее аккаунтов, но предупреждает, что на разработку плана для этого потребуется несколько недель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Twitter не позволит никому, кто был удален с платформы за нарушение правил, вернуться назад, пока у нас не будет четкого плана для этого. Такой процесс может занять как минимум еще несколько недель", - написал Маск в твиттере.

Он не стал уточнять, о каких именно аккаунтах идет речь, однако западные СМИ связывают это заявление с бывшим президентом США Дональдом Трампом, аккаунт которого был заблокирован 8 января 2021 года в связи с "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее Трамп заявил, что, даже если его аккаунт будет разблокирован, он не вернется в твиттер, так как предпочитает принадлежащую ему социальную сеть Truth Social.