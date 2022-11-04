В Twitter изучают возможность введения платных личных сообщений

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, рассматривает возможность введения платных функций на своей платформе, в том числе за отправку личных сообщений широко известным пользователям. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, помимо этого, в качестве платных функций рассматривается просмотр отдельных видео. Обсуждения по поводу платных функций начались сразу после приобретения компании Илоном Маском.

Как отмечает издание, данные меры направлены на быстрое получение прибыли, так как Маск для завершения сделки взял кредит в размере $13 млрд с большой процентной ставкой. Вместе с тем в компании рассматривают массовые увольнения сотрудников, по информации агентства Bloomberg, под сокращение может подпасть половина штата Twitter.