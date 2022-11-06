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Китай выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития

В мире Материалы 6 ноября 2022 11:54 (UTC +04:00)
Китай выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития

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Пекин протестует против ограничений Оттавы на инвестиции трех китайских компаний в добычу лития в Канаде. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"КНР решительно выступает против действий Канады, нарушающих и блокирующих нормальное деловое сотрудничество между китайскими и канадскими компаниями под предлогом [защиты] национальной безопасности", - заявил официальный представитель, слова которого приводятся на сайте ведомства. Минкоммерции заявило, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

Ведомство также отметило, что канадское правительство расплывчато трактовало концепцию национальной безопасности. Его действия нарушили рыночные правила, нанесли ущерб коммерческим интересам китайских и канадских компаний, а также ослабили доверие инвесторов к инвестиционной среде Канады, сообщил представитель министерства.

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