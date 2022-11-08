Прирост пользователей Twitter при Илоне Маске достиг рекордного уровня

Ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня в течение первой недели управления соцсетью миллиардером Илоном Маском. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщил в понедельник интернет-портал The Verge, ссылаясь на внутренний документ Twitter.

«Ежедневный рост монетизируемых пользователей Twitter ускорился до более чем 20%, в то время как «крупнейший рынок Twitter, США, растет еще быстрее», — пишет портал.

По данным The Verge, внутренний документ соцсети с ростом числа пользователей предназначен для рекламодателей.

Портал отмечает, что если эти цифры соответствуют действительности, то это означает, что Twitter еще не столкнулся с массовым исходом пользователей после приобретения Илоном Маском.

Вскоре после покупки Twitter Илон Маск объявил о новой системе верификации пользователей — теперь им придется платить по $8 ежемесячно за возможность иметь голубую галочку. Это коснется и тех пользователей, которые имели галочку до прихода Маска в компанию. Это привело к возмущению последних — в попытке доказать, что система верификации никак не проверяет, кто именно владеет аккаунтом, комедиантки Кэти Гриффин и Сара Сильверман изменили имена в своих профилях на «Илон Маск». Впоследствии их аккаунты в Twitter были заблокированы.