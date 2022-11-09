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НАТО приветствует роль Турции в «зерновой сделке»

В мире Материалы 9 ноября 2022 03:57 (UTC +04:00)
НАТО приветствует роль Турции в «зерновой сделке»

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НАТО приветствует вклад Турции в заключение соглашения по безопасному вывозу продовольствия из портов Украины. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Во время посещения Стамбула на прошлой неделе я лично видел прохождение судов с зерном через Босфор», - рассказал Столтенберг.

Генсек сообщил, что дал высокую оценку усилиям Анкары по достижению зернового соглашения в ходе состоявшейся в рамках визита встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он подчеркнул, что достигнутое при посредничестве ООН и Турции соглашение способствовало снижению цен на мировом рынке продовольствия.

Столтенберг вновь призвал Россию соблюдать положения зерновой сделки и не препятствовать ее продлению.

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