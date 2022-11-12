Четыре судна доставят украинскую пшеницу в Китай, Италию и Турцию в рамках "зерновой сделки"

Украинские порты в пятницу покинули четыре сухогруза с более 120 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 120 150 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Nestor S доставит в Китай 62,9 тыс. тонн кукурузы, сухогруз Mohamad M перевезет в Италию 23,5 тыс. тонн кукурузы. Помимо этого, два судна Tzarevich (19 тыс. тонн пшеницы) и Gannet S (14 750 тонн кукурузы) взяли курс на Турцию.

Кроме того, в украинские порты направляются пять судов, которые 11 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 76 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также семь груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 11 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 10 288 535 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 892 судов: 450 на прибытие в украинские порты и 442 - на выход из них", - подчеркнули в СЦК.