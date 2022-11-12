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В ООН назвали конструктивными переговоры с РФ о продлении черноморской зерновой инициативы

В мире Материалы 12 ноября 2022 05:51 (UTC +04:00)
В ООН назвали конструктивными переговоры с РФ о продлении черноморской зерновой инициативы

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В ООН назвали прошедшие с Москвой переговоры о продлении "зерновой сделки" конструктивными, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Стороны продолжают участвовать в реализации черноморской зерновой инициативы и провели конструктивное обсуждения по вопросу о ее продолжении", - говорится в распространенном заявлении ООН по итогам встречи в Женеве заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса и генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен с делегацией РФ под руководством замминистра иностранных дел Сергея Вершинина.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал всех участников инициативы - Россию, Турцию и Украину - приложить усилия к ее продлению, а также к устранению всех оставшихся препятствий, которые мешают экспорту российских удобрений и продовольствия.

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