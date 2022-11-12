Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Алек Болдуин подал иск против членов команды фильма, на съемках которого погибла оператор

В мире Материалы 12 ноября 2022 06:24 (UTC +04:00)
Алек Болдуин подал иск против членов команды фильма, на съемках которого погибла оператор

Читайте Trend в

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы фильма "Ржавчина" (Rust), во время работы над которым случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в заявлении Болдуина упоминаются ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, поставщик оружия и боеприпасов для съемки Сет Кенни и ассистент режиссера Дэвид Холс. Именно он передал Болдуину в тот день пистолет, заверив, что он безопасен, указывает издание.

Перед этим актер также подал арбитражный иск против продюсеров фильма, утверждая, что ответственность за безопасность огнестрельного оружия лежала не на нем.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости