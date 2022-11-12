Алек Болдуин подал иск против членов команды фильма, на съемках которого погибла оператор

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы фильма "Ржавчина" (Rust), во время работы над которым случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в заявлении Болдуина упоминаются ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, поставщик оружия и боеприпасов для съемки Сет Кенни и ассистент режиссера Дэвид Холс. Именно он передал Болдуину в тот день пистолет, заверив, что он безопасен, указывает издание.

Перед этим актер также подал арбитражный иск против продюсеров фильма, утверждая, что ответственность за безопасность огнестрельного оружия лежала не на нем.