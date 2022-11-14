В ВОЗ заявили о будущей важной роли геномных технологий в здравоохранении

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан считает, что в охране здоровья людей в будущем все более важную роль будут играть геномные технологии, а наибольшие вызовы будут связаны с обеспечением равного доступа в мире к лекарствам и с этикой в медицине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ясно, что будет много инноваций, включая те, которые мы не можем сейчас представить", - сказала Сваминатан в видеопрограмме "Наука за пять минут", ссылку на которую ВОЗ опубликовала в воскресенье в Twitter. Она подчеркнула, что "все более важную роль" в предотвращении и лечении болезней, а также в "сфере отслеживания патогенов" будут играть геномные технологии. Это позволит выявлять возбудителей болезней в окружающей среде.

Главный научный сотрудник ВОЗ отметила также растущее значение таких инструментов, как "редактирование генов и технология CRISPR Cas9, которые облегчат лечение генетических болезней, например серповидноклеточной анемии".