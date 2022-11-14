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Южная Корея и Япония осудили ракетные испытания КНДР

В мире Материалы 14 ноября 2022 06:18 (UTC +04:00)
Южная Корея и Япония осудили ракетные испытания КНДР

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в Камбодже в воскресенье осудили ракетные испытания КНДР. Об этом пишет Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве по северкорейскому вопросу.

На встрече также обсуждались исторические разногласия между двумя странами. Юн Сок Ёль и Кисида подтвердили необходимость продолжить консультации по вопросам компенсаций корейцам за время колониального правления Японии.

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