Южная Корея и Япония осудили ракетные испытания КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в Камбодже в воскресенье осудили ракетные испытания КНДР. Об этом пишет Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве по северкорейскому вопросу.

На встрече также обсуждались исторические разногласия между двумя странами. Юн Сок Ёль и Кисида подтвердили необходимость продолжить консультации по вопросам компенсаций корейцам за время колониального правления Японии.