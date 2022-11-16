Болгария запросила у Нидерландов истребители F-16

Министерство обороны Болгарии направило запрос Нидерландам о лизинге истребителей F-16. Об этом в среду в интервью телеканалу BTV сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассматриваем различные варианты приобретения самолетов, в том числе у Швеции и Франции, предложение Нидерландов официально к нам не поступало, но вопрос об этом обсуждается. На данный Нидерланды нам предложили вариант с подготовкой пилотов для F-16, но возможности поставки самолетов, пока не официально, у них есть. Нидерланды ожидают поставок самолетов F-35 и тогда нужды в самолетах F-16 block 15, довольно пожилых, у них не будет. Возможно, что предложение с их стороны поступит, по крайне мере очередное письмо с готовностью рассмотреть этот вопрос мною было подписано. Ждем результата", - сообщил глава Минобороны.