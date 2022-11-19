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Проармянский американский сенатор Боб Менендес и его супруга находятся под федеральным расследованием

В мире Материалы 19 ноября 2022 16:12 (UTC +04:00)
Проармянский американский сенатор Боб Менендес и его супруга находятся под федеральным расследованием

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БАКУ /Trend/ - Проармянский американский сенатор Боб Менендес и его супруга Надин Арсланян находятся под федеральным расследованием по обвинению в получении подарков и услуг от лиц, которые добивались благосклонности сенатора.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в газете Wall Street Journal.

Отмечается, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка попросила партнеров Арсланян предоставить информацию о ней и Менендесе.

Менендес в 2015 году был обвинен в коррупции из-за его отношений с врачом-офтальмологом Саломоном Мелгеном. Он тогда был обвинён в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков.

А в 2019 году федеральные следователи выдали ордер на обыск имущества партнера Арсланян, бизнесмена Ваэля Ханы.

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